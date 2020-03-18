МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Дочерние компании "Газпром энергохолдинга" рассматривают возможность проведения годовых собраний акционеров в заочной форме, но решения пока не принято, сообщил РИА Новости представитель ГЭХа.

"Мы изучаем возможность проведения ГОСА в заочной форме, но такого решения пока не принято", — сообщили в компании. ГЭХ принадлежат контрольные пакеты акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 и ОГК-2.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который дает право российским публичным акционерным обществам проводить собрания акционеров в этом году в заочной форме. Такая возможность предусматривается исключительно из-за ситуации с распространением коронавируса, пояснял в марте первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались. Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ сообщил, что в России за последние сутки зарегистрированы 33 заболевших коронавирусом, общее число выросло до 147.

"Газпром энергохолдинг" — холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество "Газпрома"), управляет генерирующими компаниями группы "Газпром". В состав группы входит свыше 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (электрическая) и 71,2 тысяч Гкал/ч (тепловая) (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики).