МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Нигерия увеличит добычу нефти, включая конденсат, до приблизительно 2,5 миллиона баррелей в сутки в течение нескольких недель, сообщил министр энергетики страны Тимипр Сильва.

"Мы хотим посмотреть, как мы можем компенсировать ситуацию, увеличив добычу", — цитирует агентство Блумберг слова министра.

По данным мартовского доклада ОПЕК, добыча Нигерии составляла в феврале 1,789 миллиона баррелей в день.

Сильва также отметил, что ценовая война Саудовской Аравии и России негативно сказывается на остальных странах ОПЕК и ОПЕК+, а также выразил надежду, что странам вскоре удастся решить свои разногласия.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. До обвала нефть стоила около 48 долларов за баррель, на данный момент нефть маки Brent стоит 25,6 доллара за баррель, WTI — 22 доллара.