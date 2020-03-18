МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Падение стоимости нефти марки Brent еще не достигло предела, эталон вполне может опуститься ниже 20 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

Мировые цены на нефть стремительно падают вечером в среду. Так, марка WTI ранее обновила минимум с 26 февраля 2002 года, опустившись ниже 21 доллара за баррель, а Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года, пробив вниз отметку в 25 долларов за баррель.

По словам эксперта, ситуацию на рынке нефти в среду усугубили данные по росту запасов нефти в США, которые за прошедшую неделю выросли на 1,94 миллиона баррелей. Кроме того, из-за пандемии коронавируса большинство аналитических агентств понизило свои прогнозы по спросу на нефть в среднем еще на 1 миллион баррелей в сутки, а заявления ряда стран об увеличении добычи дает сигналы, что нефтехранилища быстро заполняться, что повлечет за собой еще больший избыток предложения и снизит цену до 20 долларов за баррель и ниже, отмечает Абрамов.

"Сегодня уже появились первые словесные интервенции со стороны Соединенных Штатов Америки, которые попросили Саудовскую Аравию не наращивать добычу нефти по причине и так слабого спроса на фоне пандемии коронавируса. Можно предположить, что нефть в моменте может уйти ниже 20 долларов, но впоследствии произойдет отскок и постепенный возврат к 30 долларам за баррель", — считает эксперт.

"В дальнейшем все будет зависеть от динамики на мировых финансовых рынках из-за пандемии и возможной координации действий стран ОПЕК+, так как нынешние цены сильно ударяют по исполнению бюджетов, как России так и Саудовской Аравии", — заключает он.