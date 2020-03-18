МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянская Eni SpA из-за пандемии COVID-19 и распада сделки ОПЕК+ отозвала предложение об обратном выкупе акций на сумму 400 миллионов евро, сообщила компания.

"В свете последних событий на рынке, вызванных распространением пандемии COVID-19 и недавних решений, принятых ОПЕК+, совет директоров Eni принял решение… отозвать предложение обратного выкупа акций на собрании акционеров 13 мая 2020 года на сумму в 400 миллионов евро в 2020 году", — говорится в релизе компании.

Кроме того, Eni понизила свои прогнозы по цене нефти марки Brent до 40-45 долларов в 2020 году и до 50-55 долларов в 2021 году. Предложение об обратном выкупе акций будет пересмотрено, когда стоимость нефти приблизится к 60 долларам за баррель.

"После недавнего падения цен на сырьевые товары и ограничения операционной деятельности, вызванной пандемией COVID-19, Eni быстро приступила к пересмотру запланированной деятельности. В этом пересмотре будут затронуты снижение капитальных затрат и ожидаемых расходов…", — отметил глава компании Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi).

Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 32 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.