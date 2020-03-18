МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Правительство Саудовской Аравии предприняло меры для минимизации последствий снижения цен на нефть для собственной экономики, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан.

"В связи с экономическими условиями и условиями в мире из-за последствий распространения глобальной эпидемии (COVID-19), снижения перспектив мирового экономического развития, негативного влияния на экономические рынки, а также его непосредственного влияния на государственный бюджет Королевства Саудовской Аравии правительство предприняло меры для минимизации воздействия снижения цен на нефть. Также будут предприняты дополнительные меры, чтобы справиться с ожидаемым снижением цен (на нефть — ред.)", — приводит агентство SPA слова министра.