МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea профинансировала "Северный поток 2" на 75%, при этом сроки возврата этих средств не комментирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы взяли на себя обязательство профинансировать 10% затрат проекта и придерживаемся его. К настоящему моменту на финансирование газопровода "Северный поток 2" мы направили примерно три четверти обещанной суммы в 950 миллионов евро", — сказали в компании, оставив без ответа вопрос о возможном изменении стоимости проекта из-за задержки его реализации.

"К сожалению, мы никак не можем прокомментировать вопрос о времени возврата займов, это должны сделать коллеги из компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG", — также сообщили в компании.

В начале февраля глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что общий объем средств, направленный компанией на финансирование "Северного потока-2", составляет около 700 миллионов евро, то есть также около 75% от всех обязательств. Партнеры по проекту направляют финансирование синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.