МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Правительство Саудовской Аравии приняло решение на фоне снижения цен на нефть частично сократить примерно на 5% расходы, заложенные в бюджете-2020, заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.

Как передает саудовское государственное информагентство SPA, аль-Джадаан подчеркнул, что правительство одобрило частичное сокращение расходов на отдельные, менее значимые статьи, в общей сложности на 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов), что составляет менее 5% от расходов, утвержденных в государственном бюджете на 2020 год.

Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Впоследствии Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией, что оказало дополнительное давление на рынки.