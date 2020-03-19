ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту Дональду Трампу с призывом наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК за предполагаемые попытки подорвать производство нефти в США.

"Иностранные державы используют ситуацию с распространением по миру коронавируса, чтобы заполнить рынки (дешевой нефтью — ред.) и вывести из строя наших внутренних производителей энергии", — пишет сенатор.

"Я призываю вас распорядиться, чтобы администрация предприняла немедленные действия… наложив эмбарго на нефть-сырец из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, таких как Ирак", — добавляет Крамер.

По его заявлению, в 2018 году США импортировали из трех упомянутых стран 1,5 миллиона баррелей в день. "Сегодня эти самые страны ожидают, что наши производители и рабочие потерпят убытки без какого-либо возмещения. Мы должны немедленно послать сигнал: над США нельзя издеваться и не уважать их", — заключил сенатор.

Штат Северная Дакота, который представляет в сенате Крамер, добыл в 2019 году около 500 миллионов баррелей нефти, или примерно 1,4 миллиона баррелей в день.

Цены на нефть в 2020 году обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. При этом негативный эффект сложившейся ситуации был усилен непродлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, после чего ограничения на добычу в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля. Так, ранее в среду цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов за баррель, впервые с 10 января 2016 года. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое.