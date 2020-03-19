МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Переход на работу "из дома" может привести к увеличению платежа за электроэнергию в Москве примерно на 200 рублей в месяц, сообщил РИА Новости старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников.

По словам эксперта, электропотребление в офисах варьируется в очень широких пределах в зависимости от класса энергоэффективности здания — того, насколько эффективно в нем используют энергию.

"Для России можно считать средним уровнем около 100 кВт.ч на квадратный метр площади в год. Если принять, что одному сотруднику для комфортной работы нужно 5 квадратных метров площади, то в месяц на 1 человека будет приходиться примерно 42 кВт.ч. Если предположить, что после перехода сотрудника на удаленную работу вся эта электроэнергия будет им потребляться не в офисе, а дома, то увеличение его платежа за электроэнергию составит около 200 рублей в месяц (для условий Москвы)", — посчитал аналитик.

При этом сократится потребление электроэнергии в офисах и оплата за нее — до уровня, характерного для воскресений.

Как отметил Хохлов, по аналогии потребление холодной и горячей воды "переедет" из офисов в квартиры. "А вот с отоплением значительных эффектов может и не возникнуть — здания (особенно жилые) не так часто оснащены системами регулирования отопления. Поэтому не исключена ситуация, при которой условно "пустое" офисное здание будет отапливаться так же, как до карантина, а платеж за отопление квартиры также не изменится", — пояснил аналитик.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Многие компании переводят своих сотрудников на удаленную работу.