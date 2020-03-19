ЯКУТСК, 19 мар /ПРАЙМ/. Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.

Ранее Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) сообщила, что у ее гендиректора Андрея Коробова выявили подозрение на коронавирус. Его анализы отправили в Новосибирск для подтверждения.

"У пятерых человек из близких контактов Коробова положительные первичные анализы. Об этом только что сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга", — сообщил оперативный штаб в Telegram.

По словам главы региона, результаты анализов требуют подтверждения в Новосибирске. "Четверо — менеджеры ЯТЭК, приехавшие из Москвы, и один местный работник. Все уже изолированы. Результаты анализов гендиректора ЯТЭК Коробова пока не известны", — приводятся его слова в сообщении.