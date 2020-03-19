Первичные анализы показали коронавирус у пяти человек в Якутии
ЯКУТСК, 19 мар /ПРАЙМ/. Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Ранее Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) сообщила, что у ее гендиректора Андрея Коробова выявили подозрение на коронавирус. Его анализы отправили в Новосибирск для подтверждения.
"У пятерых человек из близких контактов Коробова положительные первичные анализы. Об этом только что сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга", — сообщил оперативный штаб в Telegram.
По словам главы региона, результаты анализов требуют подтверждения в Новосибирске. "Четверо — менеджеры ЯТЭК, приехавшие из Москвы, и один местный работник. Все уже изолированы. Результаты анализов гендиректора ЯТЭК Коробова пока не известны", — приводятся его слова в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20200319/831105553.html