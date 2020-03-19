МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Текущие цены на мировом рынке газа едва покрывают операционные и транспортные расходы как американских газовых компаний, так и "Газпрома", они останутся на текущих низких уровнях в ближайшие два года, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Текущие цены в Европе и Азии едва покрывают денежные затраты половины цикла (включающие переменные эксплуатационные расходы и транспортировку в Европу) поставщиков природного газа и СПГ, включая "Газпром" и производителей в США", — пишет агентство.

В своем базовом сценарии Fitch ухудшило прогноз по цене газа в 2020 году на крупнейших европейских хабах TTF и NBP до 3,5 доллара за тысячу кубических футов (около 123,6 доллара за тысячу кубометров) с 5,5 доллара (194,2 доллара за тысячу кубометров) в предыдущем прогнозе. Прогноз по цене на американском хабе Henry Hub понижен до 1,85 доллара за тысячу кубических футов (65,3 доллара за тысячу кубометров) с 2,5 доллара (88,3 доллара за тысячу кубометров).

Агентство полагает, что цены на газ останутся низкими в ближайшие два года из-за слабого спроса на СПГ в Китае, больших объемов газа в европейских хранилищах и ввода в эксплуатацию новых СПГ-мощностей, хоть и более медленными темпами, чем в 2016-2019 годах.

При этом долгосрочные прогнозы более оптимистичны. "Мы предполагаем, что цены на голландском хабе TTF и британском NBP постепенно восстановятся до уровня в 5,5 доллара за тысячу кубических футов в течение трех-пяти лет, что в целом соответствует затратам полного цикла производителей США, включая транспортировку в Европу и капвложения. По нашему мнению, цена на Henry Hub в США восстановится до уровня 2,5 доллара за тысячу кубических футов в долгосрочной перспективе", — говорится в материале.