МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам 2019 года снизилась в 2,2 раза в годовом выражении и составила 2,174 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка Enel в отчетном периоде увеличилась на 6,3%, до 80,327 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,21 евро против 0,47 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам года вырос на 8,3%, до 17,704 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 45,175 миллиарда евро, этот показатель увеличился за год на 9,9%.

Снижение чистой прибыли компания связывает с обесценением, проведенным на ряде угольных электростанций, рост выручки — в основном с результатами подразделения "Инфраструктура и сети", в частности, в Латинской Америке. Увеличение уровня долга обусловлено капитальными затратами и негативный курсовым эффектом, отмечается в релизе.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме, штат компании составляет на конец 2019 года 68,25 тысячи человек.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения продажи станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".