МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента финской Fortum на уровне "ВВВ" с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Негативный прогноз отражает изменчивые рыночные условия, снижение цен на электроэнергию и риски вокруг реализации текущей стратегии Fortum, которая, по нашему мнению, приведет к убыткам", — отмечает агентство. S&P ожидает, что в течение 2020 и 2021 годов Fortum предпримет меры по восстановлению кредитоспособности, что отражает подтверждение рейтинга.

Агентство также ожидает, что Fortum увеличит свою долю в Uniper до 69,6%, так как компания уже получила одобрение регуляторов. Сделка, по мнению агентства, позволит компании расширить свой портфель производства электроэнергии, а также стать одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе.

"Транзакция предоставляет Fortum возможность значительно увеличить масштаб, расширить географическую диверсификацию и повысить операционную эффективность…", — пишет S&P.

В октябре 2019 года Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает более чем до 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США. От США одобрение было получено в декабре.

В ноябре 2019 года правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала приобретение Fortum доли в Uniper. В марте Fortum сообщил, что получил решение ФАС, которое формально закрепляет решение правкомиссии. При этом компания отмечала, что Fortum еще необходимо получить решение ФАС в рамках антимонопольного регулирования, и оно ожидается в предстоящие недели.