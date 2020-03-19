МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг вечером и рост уже превзошел 30% по марке WTI и 16% по Brent, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 15,39% — до 28,71 доллара за баррель, минутами ранее показатель рос более чем на 16%. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 26,16%, до 26,28 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость ненадолго подскочила до 33%, что является максимальным ростом за одну торговую сессию.

Цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения до минимумов начала 2000ых годов на предыдущей торговой сессии. Нефтяной рынок волатилен из-за неопределенности вокруг последствий распада сделки ОПЕК+ и перспектив падения спроса на сырье из-за коронавируса.

Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В начале марта обе марки торговались в районе 48 долларов за баррель.

При этом ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США вмешаются в ценовую войну России и Саудовской Аравии в "нужное время".