МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Цены на бензин на АЗС "Лукойла" стабилизированы, роста точно не будет, заявил глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Наши потребители понимают, что девальвация рубля негативно сказывается на той экономике, которая складывается по продаже нефтепродуктов. Поэтому мы пока стабилизировали цены. Роста точно не будет", — сообщил Алекперов в эфире телеканала "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин ранее удивился росту цен на бензин за год на 10,44% и призвал обратить внимание на тот факт, что цены на нефть рухнули. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, 9 марта падение цен достигало 30%.