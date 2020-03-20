МЕХИКО, 20 мар /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила о снижении стоимости экспорта мексиканской смеси практически до себестоимости — 14,54 доллара США за баррель.

Цифра, отражающая средний уровень цены для различных регионов и формул поставок, была опубликована на сайте компании с задержкой в связи с празднованием накануне 82-летия экспроприации природных ресурсов страны.

Суточное снижение цены мексиканской смеси на 22,57% опустило ее на 18-летний минимум на фоне опасений глобальной рецессии и заявлений Саудовской Аравии о резком увеличении добычи и снижении цен на свою нефть после развала сделки ОПЕК+.

Накануне генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса сообщил, что по итогам 2019 года средняя стоимость производства нефти выросла в компании до $14,2 за баррель, хотя на месторождениях, включая Тээкит, Иксачи, и Мулач, составляет 4,8 доллара.

Руководство Pemex отвергает утверждения об убыточности компании, указывая на 29-процентный показатель EBITDA в 2019 году и рост ежедневной добычи на 175 тысяч баррелей в день по сравнению с январем 2019 года.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.

Долг компании перед международными кредиторами составлял по итогам 2019 года $103,7 миллиарда. Снижение ежедневной добычи составило 7,4% по сравнению с 2018 годом (1,678 млн баррелей в день), годовая выручка упала на 16%, до 73 миллиардов долларов.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex) заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Бюджет Мексики на 2020 год включает 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, снижение налоговой нагрузки в 2020-2021 годах составит 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов).