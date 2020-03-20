МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики по основным маркам в пятницу вечером на неоднозначных сообщениях СМИ о переговорах нефтяного регулятора Техаса и ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,32%, до 28,56 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — опускается на 4,67%, до 24,7 доллара за баррель.

С момента известия о непродлении соглашения ОПЕК+ на срок после 31 марта нефтяной рынок находится в состоянии волатильности. С 6 марта цены на нефть обвалились почти в два раза, а только за проходящую неделю эти котировки потеряли 20-25%.

Сегодня цены на нефть колебались в широком диапазоне на многочисленных новостях. Так, ранее в пятницу марка Brent уже ненадолго переходила к росту после сообщения газеты WSJ о том, что США проведут переговоры с ОПЕК для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Затем нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 20 марта, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 19, до 664 агрегатов.

Однако затем котировки снова перешли к уверенному снижению после того, как агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и глава регулятора нефтяной отрасли американского штата Техас Райан Ситтон не обсуждали вопрос о сокращении добычи нефти.

При этом котировки Brent снова вернулись в "зеленую зону" после заявления Ситтона о том, что Баркиндо пригласил его на заседание ОПЕК в июне.