МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Операционные затраты "Роснефти" (OPEX) сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco, но так как "Роснефть" не демпингует, её эффективность работы, может быть, выше, чем у саудовской компании, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Наши операционные затраты сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco… У нас 3,1 доллара на баррель добываемой нефти, у них там порядка 2,5-2,8. Поэтому здесь тоже мы можем спокойно, эффективно работать, при этом мы не демпингуем, в отличие от них. Поэтому наша эффективность, может быть, даже и выше", — сказал Сечин в эфире телепрограммы "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпанием соглашений ОПЕК+ и последующими обещаниями Саудовской Аравии о существенном увеличении добычи – вплоть до 13 миллионов баррелей в сутки.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу торгуется в районе 27-30 долларов за баррель, а по состоянию на 22.38 мск котировки этой марки дешевели на 3% к закрытию четверга, до 27,62 доллара за баррель.