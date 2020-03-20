МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Текущие колебания нефтяных цен не вызывают большой радости, но и драматизировать ситуацию не стоит, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Конечно, колебания до такого низкого уровня как сейчас большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма", — сказал он журналистам.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу торговалась в районе 27-30 долларов за баррель.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+ и последующими обещаниями Саудовской Аравии о существенном увеличении добычи – вплоть до 13 миллионов баррелей в сутки.