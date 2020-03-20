МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" была готова к падению цен на нефть из-за потенциального распада сделки ОПЕК+, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы к этому сценарию (низких цен — ред.) готовы были изначально, когда обсуждался вопрос о продлении известного соглашения ОПЕК+ на очередной квартал", — сказал он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу торговалась в районе 27-30 долларов за баррель.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.