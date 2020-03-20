МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Контакты с ОПЕК нужно продолжать и обмениваться информацией, однако необходимо получать взаимную выгоду от сотрудничества в условиях рынка, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы не ведем переговоров с Саудовской Аравией. Координатором этой работы является Министерство энергетики. Но мы исходим из того, что рыночная конструкция всегда имеет больше оснований и больше стабильности. Влияние политических циклов дестабилизирует нашу работу. Но то, что контакты должны продолжаться, у меня даже сомнений нет", — сказал Сечин в эфире телепрограммы "Международное обозрение" на канале Россия 24.

"Это крупнейшие производители нефти, безусловно, надо сотрудничать, обмениваться информацией. Ну, стремиться к получению взаимной выгоды, осуществляя эту работу, и придерживаться рыночных конструкций", — заявил глава "Роснефти".