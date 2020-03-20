МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. ОПЕК+ утратила свое значение, а на баланс нефтяного рынка влияют другие факторы, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Когда вы взвешиваете все-таки, что влияет больше, — ОПЕК+, я думаю, в целом, уже утратила то значение, которое мы придавали этому. Работают другие факторы: политические факторы, санкционные факторы, это и фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики. Но, является ли это драматичным – драматичным не является", — сказал он в эфире телепрограммы "Международное обозрение" на канале Россия 24.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса, а некоторые из них уже заявили о планах нарастить добычу.