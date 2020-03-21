МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Отбор проектов модернизации ТЭС на базе газовых турбин планируется провести раньше отбора по общей программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Сначала будет проведен отбор проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с применений инновационных газовых турбин, потом — КОММод (конкурсный отбор мощности проектов модернизации — ред)", — сообщили в министерстве.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. В этом году проводится отбор проектов со вводом модернизированной мощности в 2026 году.

В конце прошлого года Минэнерго РФ предложило провести дополнительный отбор проектов на 2 ГВт на базе газовых турбин. Тогда отмечалось, что допотбор должен пройти до 1 апреля 2020 года. Но пока нормативные документы для проведения этого конкурса не приняты.

"Выход постановления правительства о проведении дополнительного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с применений инновационных газовых турбин в объеме до 2 ГВт планируется до мая. До этого планируется выпустить нормативные акты о переносе проведения КОММод", — отметили в Минэнерго.

Ранее, в феврале, Минэнерго РФ размещало на портале проектов нормативных актов проект, согласно которому срок проведения отбора в этом году может быть перенесён до 1 июля. Этот проект пока не принят и по действующим нормативным срокам отбор проектов на 2026 год должен пройти до 1 апреля. "Системный оператор" уже собрал технические заявки энергокомпаний, ценовые заявки должны быть направлены 31 марта — 1 апреля.