МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Предполагается, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен, а также может ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией. Как указывает газета, это может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.

Отмечается, что возможны несколько вариантов нефтяного союза, один из которых подразумевает использование национальных запасов нефти.

По данным издания, план обсуждается в министерстве, но еще не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи, но это не устраивало Россию, которая предлагала сохранить существующие условия.

В результате с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ больше не будут иметь никаких обязательств. После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу, снизить цены и предложить европейским покупателям большие объемы по скидке. Это обвалило нефтяные котировки на мировых рынках. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.