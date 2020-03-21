МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Ведомства и крупнейшие нефтегазовые компании до 15 мая представят правительству доклад о ходе газификации в России с предложениями по ее дальнейшему развитию, говорится в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Костромскую область, состоявшейся 13 марта.

"Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфину России, ФАС России совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и иными заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации доклад о ходе газификации населённых пунктов Российской Федерации с предложениями по её дальнейшему развитию", — говорится в поручении.

Отмечается, что срок выполнения данного поручения — до 15 мая.

Кроме того, Минэнерго, Минфину совместно с правительством Костромской области, а также "Газпромом" и "Новатэком" до 10 апреля поручено представить в правительство согласованные предложения по срокам завершения строительства газопровода-отвода Галич – Мантурово – Шарья.