МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Роснефтегаза" пятерых кандидатов: четверо входят в его действующий состав, а вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова выдвинут помощник президента РФ Максим Орешкин, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

Остальные кандидаты — предправления Газпромбанка Андрей Акимов, генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев, глава "Алросы" Сергей Иванов, а также главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Таким образом, Орешкин предлагается на место Белоусова, который с января 2020 года занял пост первого заместителя председателя правительства.

"Роснефтегаз" — российская компания, управляющая активами в области нефтяной и газовой промышленности, владеет крупными пакетами акций "Роснефти" и "Газпрома". РФ принадлежит 100% акций компании.