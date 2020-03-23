МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая Total в условиях резкого снижения цен на нефть сократит производственные расходы в 2020 году на 20% и приостанавливает buy back, сообщается в пресс-релизе компании.

О незамедлительных мерах объявил глава Total Патрик Пуянне (Patrick Pouyanne). Среди них — сокращение капвложений более чем на 3 миллиарда долларов (или более 20%), что приведет к сокращению чистых инвестиций в 2020 году до уровня менее 15 миллиардов долларов. Кроме того, компания планирует в 2020 году сэкономить на операционных расходах 800 миллионов долларов вместо ранее объявленных 300 миллионов.

Total также приостанавливает программу обратного выкупа акций. Компания в рамках программы планировала в 2020 году выкупить акции на 2 миллиарда долларов при цене нефти в 60 долларов за баррель. За первые два месяца текущего года компания выкупила акции на 550 миллионов долларов.

Нефтегазовая компания Total работает более чем в 130 странах мира, штат превышает 100 тысяч сотрудников. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".