МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Независимый топливный союз" (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять перечень мер для недопущения спекулятивного роста цен на топливо, говорится в сообщении НТС.

"Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса" — заявил президент Союза Павел Баженов, слова которого приводятся в сообщении.

Союз отмечает, что на фоне объявленной ВОЗ пандемии COVID-19 и снижения мировых цен на нефть предприятия, образующие сбытовую инфраструктуру российского топливного рынка, находятся в группе риска. "На сегодняшний день независимые участники топливного рынка ожидают снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами, которые принимает правительство с целью ограничения распространения заражения населения инфекцией", — уточняется в сообщении.

В письме предлагаются три группы мер по недопущению роста цен. Среди них — приостановление действия демпфирующего механизма до конца 2020 года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом сырьевом рынке, приостановление проведения весового контроля перевозчиков наливных грузов и взимания с них платы по системе "Платон", объявление амнистии АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ по вопросам, касающимся административных штрафов, выписанных на основании проверок и решений контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также введение моратория на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры.

Союз также просит об отсрочке по уплате страховых взносов и объявлении налоговых каникул по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения сбытовым предприятиям российского рынка нефтепродуктов.