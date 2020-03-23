МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Представители крупнейших российских нефтяных компаний на встрече с министром энергетики Александром Новаком обсуждали в целом ситуацию на рынке нефти, планы по наращиванию добычи в апреле пока вне повестки, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, экономического смысла в росте добычи нефти в нынешних условиях нет. "Обсуждалась общая ситуация, падение спроса", — сообщил он. Источник добавил, что, по всей видимости, в ближайшее время состоится еще подобная встреча.

Другой собеседник агентства сообщил, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время усложняет всем в отрасли возможность наращивать добычу. "Только к маю (в нынешней ситуации — ред.) можно увидеть рост, и то он будет сезонным", — сообщил он.

Третий собеседник агентства также уточнил, что на встрече обсуждался и вопрос по нефтяному сотрудничеству с Белоруссией.

Участие в совещании с Новаком, которое продлилось около двух часов, участие приняли президент "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, президент "Русснефти" Евгений Толочек, вице-президент "Роснефти" по коммерции и логистике Отабек Каримов, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, глава "Татнефти" Наиль Маганов, глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

Это была уже не первая встреча Новака с нефтяниками после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшей судьбе соглашения. Так, предыдущее совещание состоялось 12 марта. А затем глава Минэнерго РФ сообщал, что подобные встречи будут регулярными из-за волатильности на рынке. При этом с момента первой встречи, после распада сделки ОПЕК+, цены на нефть рухнули еще примерно на 10 долларов за баррель.