МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" запустила программу обратного выкупа акций (buy back), по итогам торгов понедельника банк-агент — швейцарский UBS — выкупил 1,5 миллиона бумаг компании в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает "Роснефть".

"В соответствии с принятым советом директоров ПАО "НК "Роснефть" решением по изменению параметров программы приобретения акций банк UBS, выступающий в роли независимого агента, начал покупку акций и глобальных депозитарных расписок компании на открытом рынке", — сообщает компания.

По итогам торгов понедельника на Московской и Лондонской биржах банком было суммарно выкуплено 1,5 миллиона акций (в том числе в форме ГДР).

"Роснефть" уточняет, что продолжит публиковать информацию о совершенных в рамках программы сделках в соответствии с установленными законодательными и регуляторными нормами.

Ранее в понедельник "Роснефть" сообщила, что упросила процедуру buy back, сняв ряд ограничений, но оставив сроки и объёмы программы без изменений. Программа была одобрена в августе 2018 года и была рассчитана на 2 миллиарда долларов в 2018–2020 годах. Тогда же компания назначила банк UBS независимым агентом по реализации программы приобретения своих акций.