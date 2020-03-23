МУРМАНСК, 23 мар /ПРАЙМ/. ООО "НОВАТЭК-Мурманск" получило земельный участок в губе Ура (ЗАТО Видяево, Мурманская область) для размещения морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа, сообщила пресс-служба Мурманской областной думы.

Информация об этом прозвучала на встрече председателя регионального парламента Сергея Дубового с руководством компании и муниципальных властей.

"Были подписаны акты приема-передачи земельного участка под строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. Местом размещения комплекса выбрана губа Ура Баренцева моря. Прозвучало, что объект будет возведен с целью оптимизации транспортных затрат компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что морской перегрузочный комплекс предназначен для приема сжиженного природного газа с судов-газовозов ледового класса и его кратковременного хранения. По планам объект будет введен в строй в 2023 году.

Ранее "Новатэк" сообщал о том, что планирует, что объем перевалки СПГ в Мурманске может составить до 20 миллионов тонн в год. Бухта Ура расположена в 40 километрах от Мурманска. Планируемая концепция проекта: 2 судна-хранилища СПГ, возможна продажа сжиженного газа на условиях FOB.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая превышает этот уровень.