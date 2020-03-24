МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, расписки "Норникеля" и "Ленты" при этом подорожали более чем на 20%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 12,62%, до 3,87 доллара, "Новатэка" — выросла на 10,92%, до 109,7 доллара, "Лукойла" — на 9,93%, до 57,58 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 9,03%, до 4,59 доллара, "Газпром нефти" — на 8,81%, до 18,04 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" увеличилась на 21,87%, до 24,85 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в цене на 9,33%, до 10,84 доллара, НЛМК — на 10,59%, до 15,04 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в стоимости на 5,66%, достигнув 0,84 доллара, Сбербанка — на 8,43%, до 9,9 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3,62%, до 12,02 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 8,64%, до 3,22 доллара, стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 0,86%, до 8,4 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 26,45%, до 1,96 доллара.