Добавлены подробности (четвертый-пятый абзацы), исправлена опечатка в первом абзаце.

МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк в текущем году готовит к запуску две стратегии ответственного инвестирования в области зеленой энергетики и водосберегающих технологий, говорится в годовом отчете крупнейшего российского банка.

"Сбербанк готовит к запуску новые стратегии ответственного финансирования. Благодаря новым индексам у инвесторов появится возможность вкладывать в компании, обеспечивающие людей по всему миру водой, а также в компании, занимающиеся зеленой энергетикой. В планах на 2020 год запуск как минимум двух тематических стратегий в области зеленой энергетики и водосберегающих технологий", — сказано в документе.

Sberbank Private Banking в январе текущего года выпустил на рынок новую стратегию в области ответственного инвестирования Solactive SPB Foodtech Index, которая позволяет инвесторам участвовать в развитии новых проектов в области фудтеха — быстрорастущих сегментов альтернативного протеина, органической еды и продовольственных технологий, которые развивают свой бизнес с учетом принципов ESG.

Сбербанк в настоящее время разрабатывает стратегию на 2021-2023 годы, и управление ESG-факторами станет неотъемлемой частью развития компании, обещают в банке. ESG (ecological, social and corporate governance) — это подход к управлению, который стремится включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.

Кроме того, банк в настоящее время осуществляет интеграцию в свою деятельность практики дифференциации отношений с клиентами в зависимости от уровня ESG-рисков, говорится в отчете.