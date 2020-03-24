МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Старший советник главы минэнерго США Виктория Коутс будет работать в Саудовской Аравии, чтобы дать администрации президента США Дональда Трампа "дополнительное присутствие в регионе", сообщило агентство Блумберг.

По его данным, подобное решение связано с ценовой войной на рынке нефти. При этом источник агентства в минэнерго США отметил, что дата начала работы Коутс в Саудовской Аравии пока неизвестна из-за ситуации с коронавирусом.