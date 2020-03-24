МЕХИКО, 24 мар /ПРАЙМ/. Генеральная прокуратура Мексики направила в Испанию официальный запрос об экстрадиции бывшего руководителя нефтяной корпорации Pemex Эмилио Лосойи, которого на родине обвиняют в присвоении сотен миллионов долларов и коррупции, сообщило издание Milenio со ссылкой на источники в правительстве.

"Генеральная прокуратура Мексики предоставила необходимую для ходатайства информацию, и вчера МИД направил её в Испанию", — говорится в материале издания.

Ранее адвокат обвиняемого сообщал, что его подзащитный намерен оспорить запрос властей Мексики, поскольку опасается за свою безопасность.

Подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя был задержан в феврале 2020 года в элитном коттеджном поселке на окраине Малаги после того, как в мае 2019 года скрылся от мексиканского правосудия.

Бывший глава Pemex, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.