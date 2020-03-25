ЛОНДОН, 24 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Участники нефтяного рынка в условиях низких цен на нефть отодвинут усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) на второй план. На первом месте будет сокращение расходов и борьба за место на рынке, считает вице-президент по корпоративному анализу британской компании Wood Mackenzie Валентина Кретшмар.

По мнению эксперта, ценовая война на рынке нефти в сочетании со снижением спроса из-за коронавируса приведет к сокращению расходов по всему сектору, а участники рынка "возвращаются в режим выживания".

"В условиях цен на нефть в 60 долларов США за баррель большинство компаний генерировали сильный денежный поток и могли позволить себе подумать о стратегиях по снижению выбросов углерода. Но теперь сектор будет изо всех сил пытаться генерировать достаточно денег, чтобы поддерживать операции и выполнять обязательства перед акционерами. Все дискреционные расходы будут пересматриваться, включая дополнительный бюджет, выделенный на снижение выбросов углерода. А компании, которые еще не занимались стратегиями сокращения выбросов углерода, скорее всего, отложат проблему на второй план", — приводятся слова эксперта в аналитическом отчете.

В то же время инвесторы, регуляторы и потребители будут продолжать оказывать давление на нефтегазовые компании с целью сокращения или нейтрализации выбросов углерода. При этом инвестиции в ВИЭ при цене нефти в 35 долларов за баррель дадут сильным компаниям преимущества в долгосрочной перспективе. "Диверсификация в чистую энергию может обеспечить их долгосрочное выживание", — отметила Кретшмар.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.