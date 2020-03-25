МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Американская Sempra LNG, планировавшая принять окончательное инвестиционное решение (FID) по первой фазе проекта Port Arthur LNG в третьем квартале, сегодня допускает сдвиги сроков из-за текущей экономической ситуации, сообщил президент компании Джастин Бёрд.

Sempra LNG в настоящий момент ведет переговоры по продаже доли в проекте, а также сжиженного природного газа с него крупнейшей нефтяной компании в мире — саудовской Saudi Aramco.

"Что касается Port Arthur, то мы продолжаем продвигаться с Aramco в вопросе о 25%-ной доле в проекте и покупке 5 миллионов тонн СПГ в год. Мы с нетерпением ждем возможности стать краеугольным камнем их инициативы по развитию газового бизнеса", — сказал Бёрд в ходе Дня инвестора Sempra Energy.

"Мы нацеливались на принятие окончательного инвестрешения в третьем квартале 2020 года, однако текущие экономические условия могут повлиять на сроки. Но мы сохраняем уверенность в долгосрочной ценности данного проекта, особенно принимая во внимание наши конкурентные преимущества, в то время как условия для реализации североамериканских СПГ-проектов становятся затруднительными", — добавил он.

Саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco ранее проявлял интерес к покупке до 30% в проекте российского "Новатэка" — "Арктик СПГ-2". Однако эта сделка так и не состоялась. При этом в мае 2019 года Aramco заявила, что договаривается с американской Sempra Energy о приобретении 25% в первой фазе Port Arthur LNG в США и 5 миллионов тонн СПГ с проекта на ежегодной основе в течение 20 лет. Стороны даже подписали соответствующие базовые условия соглашения.

В январе 2020 года их дочерние компании — Sempra LNG и Aramco Services Company — закрепили договоренности подписанием промежуточного соглашения об участии в проекте и покупке СПГ с него. Отмечалось, что окончательные договоренности еще предстоит финализировать и утвердить на корпоративном уровне каждой из сторон.

В рамках первой фазы проекта Port Arthur LNG планируется построить две производственные линии сжижения газа, до трех резервуаров хранения СПГ, а также другую инфраструктуру, которая позволит экспортировать на 11 миллионов тонн СПГ в год. Port Arthur LNG может стать одним из крупнейших экспортных СПГ-проектов в Северной Америке, поскольку потенциально его мощность может быть увеличена до восьми производственных линий, или 45 миллионов тонн в год.