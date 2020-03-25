МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Китай снова начал закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США в рамках первой части торгового договора, заключённого сторонами ранее, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, в 2017 году Китай был вторым крупнейшим импортером СПГ из США. Закупки составляли 3,6 миллиона тонн на 2 миллиарда долларов. Но в конце 2018 года этот импорт начал сокращаться и сошёл на нет на фоне торговой войны между странами.

"Китай снова начал закупать сжиженный природный газ (СПГ) после почти 20-месячного перерыва, так как Пекин отказался от пошлин, чтобы увеличить импорт американских товаров в рамках первой части американо-китайского соглашения", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Китай подал заявку на отмену пошлин в 25% на топливо и сопутствующие товары газового производства США после того, как в текущем месяце Пекин предоставил льготы почти для 700 видов американских экспортных товаров.

В сообщении также говорится, что тарифные льготы получили компании China Gas Holdings и Oriental Energy.

Аналитик IHS из Пекина сообщил агентству, что, вероятно, Китай забронировал пять партий на общую сумму в 220 тысяч тонн. Другой аналитик, Янью Хэ (Yanyu He), полагает, что поставки возобновятся в апреле, но что обвал цен на нефть приведет к снижению производства СПГ в США.