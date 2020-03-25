МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Высокие темпы добычи газа в США, ввод в эксплуатацию нескольких новых проектов обеспечили стране выход на первое место в поставках СПГ в Европу. Это также стало возможным из-за снижения спроса в Азии на фоне пандемии коронавируса, считают эксперты. По итогам года США, вероятно, удастся удержать лидирующие позиции на европейском рынке сжиженного газа, “Газпром” же останется крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу, однако его доля рынка может несколько сократиться из-за конкуренции с СПГ.

По данным управления энергетической информации (EIA), в ноябре прошлого года США стали крупнейшими поставщиками СПГ в Европу и на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир.

В феврале импорт СПГ из США достиг рекордных 5,1 млрд куб футов в сутки (около 107 тыс тонн СПГ ежедневно, или примерно 144 млн куб м). По оценкам EIA, это почти вдвое превышает объемы Катара, второго по величине европейского поставщика.

РЕКОРДНЫЙ РОСТ

То, что США обходят своих конкурентов по поставкам в Европу, является очень значимым фактором, указывает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. В последние годы Соединенные Штаты очень быстро наращивали объемы добычи энергоресурсов, что позволило стране активно выходить с продажами СПГ на внешний рынок.

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"Выход США на первое место по поставкам СПГ в Европу связан с вводом в эксплуатацию нескольких новых проектов за последние несколько лет и снижением спроса на СПГ в Азии из-за пандемии", — говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В итоге газ идет в Европу, несмотря на рекордно низкие спотовые цены.

Падение цен на СПГ до минимальных значений, сравнимых с трубопроводными поставками, и ввод в эксплуатацию терминалов по приемке газа, способствовали росту экспорта СПГ из США в Европу, добавляет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

ПЕРСПЕКТИВЫ АМЕРИКАНСКОГО СПГ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ

Рост экспорта американского СПГ в Европу может притормозиться на фоне последствий от распространения коронавируса, считает эксперт “БКС Брокер” Константин Карпов. Очевидно, что спрос на газ будет ниже на фоне рецессии.

С другой стороны, наблюдается потенциальное влияние нефтяных войн на рынок газа. Из-за низких цен на нефть с высокой долей вероятности будет сворачиваться добыча нефти на сланцевых месторождениях с высокой себестоимостью, новые проекты будут отменены или отложены.

По его оценкам, в среднесрочном периоде это может привести к выбытию с американского рынка газа поставок мощностью около 30 млрд куб футов попутного нефтяного газа в год. Таким образом, в ближайшие годы существенного увеличения роста поставок СПГ американскими газовыми компаниями в Европу ожидать не следует, полагает эксперт.

Лукичева соглашается с тем, что в этом году ситуация может кардинально измениться, в первую очередь на рынке газа в США. Падение цен на нефть приведет к сокращению производства нефти и снижению производства попутного газа. Ожидается рост цен на газ на внутреннем рынке США, что вновь может ухудшить условия поставок СПГ в Европу.

К тому же уже в январе наблюдались отказы европейских покупателей американского СПГ от законтрактованных ранее объемов в связи с резким падением цен. Это также может привести к простаиванию мощностей по сжижению в США.

По февральской оценке EIA, экспорт СПГ из США в 2020 году вырастет на 30%. "Это было бы реально, если не учитывать заполненность хранилищ из-за теплой зимы как в Азии, так и в Европе, а также падение спроса из-за эпидемии", — резюмирует эксперт.

Иначе считает Маринченко: "По итогам года США, вероятно, смогут удержать первое место, экономика Китая вряд ли вырастет настолько, чтобы "перетянуть" уходящие в Европу объемы".

АМЕРИКАНСКИЙ СПГ VS РОССИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГАЗ

По мнению Подлевских, пока поставки СПГ в Европу были несопоставимы с поставками трубопроводного газа “Газпрома”, однако за проявившимися тенденциями необходимо как минимум следить и опасаться. Расширение присутствия американского СПГ в Европе может оказать негативное влияние на планы "Газпрома" по росту поставок на наш основной рынок. Особенно критичным это расширение может стать для изменения мнения европейских руководителей в их позиции по "Северному потоку-2".

"Самое печальное, что рост поставок СПГ из США происходит на фоне проблем, вызванных ситуацией с коронавирусом. Если проседание спроса на газ в связи с эпидемией будет очень выраженным и в Европе, это может сильно осложнить планы "Газпрома” по расширению его присутствия на европейском газовом рынке", — сказал эксперт.

"Газпром” останется крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу, хотя его доля рынка может несколько снизиться из-за конкуренции с СПГ. При этом основной негативный эффект на финансовые показатели Газпрома окажут не объемы, а цены", — убежден Маринченко.

Лукичева также считает маловероятным влияние роста американского СПГ на поставки российского трубопроводного газа.

"БОльшее влияние на поставки газпромовского газа в Европу будут оказывать цены на газ и состояние спроса, который может снизиться из-за массовой остановки европейских производств", — полагает она. ​