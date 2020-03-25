МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 2,46%, до 3,96 доллара, "Новатэка" — выросла на 9,85%, до 120,5 доллара, "Лукойла"- на 1,67%, до 58,54 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,7%, до 4,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,22%, до 18 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,97%, до 25,34 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в цене на 1,01%, до 10,95 доллара, НЛМК — на 1,06%, до 15,2 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,13%, достигнув 0,83 доллара, Сбербанка — на 4,91%, до 9,41 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 3,83%, до 12,48 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,11%, до 3,29 доллара, стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 3,67%, до 8,71 доллара. Цена расписок "Ленты" опустилась на 1,02%, до 1,94 доллара.