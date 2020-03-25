МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Следующая неделя для "Газпрома" и его дочерних обществ будет нерабочей, при этом структуры, обеспечивающие непрерывные производственные процессы, продолжат работать, говорится в заявлении компании.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам ранее в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"В соответствии с указом президента РФ следующая неделя для "Газпрома" и его дочерних обществ будет нерабочей. При этом структуры, обеспечивающие непрерывные производственные процессы, продолжат работать в обычном режиме, равно как и в любые другие выходные и праздничные дни", — говорится в сообщении.