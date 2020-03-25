НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corp. Ltd (IOC) сообщила что, сократила свои перерабатывающие мощности на 25-30% после резкого падения спроса на нефтепродукты в Индии из-за пандемии COVID-19.

"После вспышки COVID-19 в стране спрос на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо, мазут, битум и так далее, значительно сократился. Спрос на ATF (авиационное турбинное топливо) также резко снизился из-за приостановки полетов. Учитывая это, Indian Oil регулирует пропускную способность сырой нефти на большинстве своих нефтеперерабатывающих заводов на 25-30%", — говорится в заявлении компании.

Спрос на нефтепродукты снизился на фоне объявленной в Индии полной изоляции страны из-за пандемии коронавируса. Вместе с этим повысился спрос на сжиженный природный газ, отметила корпорация.

"В разгар сокращения спроса на основные нефтепродукты наблюдается рост спроса на сжиженный газ. Чтобы удовлетворить растущий спрос на сжиженный газ, Indian Oil предпринимает шаги по увеличению производства сжиженного газа на своих нефтеперерабатывающих заводах путем оптимизации операций, повышения выхода сжиженного газа в установках по производству сжиженного газа, таких как FCC/Indmax. Соответственно оптимизируется работа разливочных заводов и поставки заправки сжиженным газом", — говорится в сообщении компании.

Индия является третьим по величине покупателем сырой нефти в мире и четвертым по величине импортером сжиженного природного газа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.