ПРАГА, 26 мар /ПРАЙМ/. Полугосударственная чешская энергетическая компания CEZ подала в среду в госкомитет по ядерной безопасности заявку на строительство двух новых энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт на территории АЭС "Дукованы", которые должны будут заменить два из четырех нынешних блоков, об этом компания сообщила на своем сайте.

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Расположенная на юго-востоке республики АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет 4 энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", которая расположена на юго-западе страны, состоит из 2 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

"Компания CEZ в среду 25 марта подала заявку в госкомитет по ядерной безопасности о выдаче разрешения на размещение строительства нового ядерного источника в районе Дукованы. Предметом обращения является размещение двух ядерных блоков, каждого с одним реактором мощностью до 1200 MWe. Данная процедура позволяет прояснить актуальные энергетические и климатические цели Чехии и в последующем принять решение о строительстве одного или двух будущих блоков", — говорится в документе.

В ноябре 2019 года чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении правительства начать в 2029 году строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", который должен быть готов к 2036 году и заменит один из старых блоков станции. Фирма-поставщик должна быть выбрана на основе тендера до конца 2022 года. Цена нового энергоблока составит около 140-160 миллиардов крон (около 6,1-7 миллиардов долларов).

В свою очередь, вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек ранее сообщил журналистам, что в течение ближайших 5 лет должна начаться дискуссия о расширении АЭС "Темелин".

Инвесторами строительства новых блоков должны стать специально созданные дочерние фирмы компании CEZ, причем, в случае необходимости, CEZ могла бы одну из них передать государству.

Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля 2019 года намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы". В феврале 2020 года в Праге были проведены консультации с представителями этих фирм.