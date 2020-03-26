КРАСНОЯРСК, 26 мар /ПРАЙМ/. Энергетики при помощи управляемого взрыва демонтировали старую дымовую трубу на старейшей Красноярской ТЭЦ-1, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Старая труба была построена в 1955 году, ее снос является частью плана по экологической модернизации ТЭЦ, входящей в федеральный план "Чистый воздух". По информации Сибирской генерирующей компании, в итоге мероприятия по экологической модернизации позволят снизить объем выбросов станции на 25%, по пыли на 80%.

"Мы с вами наблюдали сегодня очень важную работу, которая проведена в рамках экологической модернизации красноярской ТЭЦ-1. Это очень ответственная сложная работа, так как демонтаж был произведен методом взрыва на работающем предприятии… С 1 июня мы приступаем к строительству и монтажу на двух котлах электрофильтров. Один электрофильтр должен быть введен в работу в этом году, а в 2021 году приступим к строительству еще трех электрофильтров. В 2021 в работу введено будет четыре электрофильтра. К 2024 году должно быть установлено 14 электрофильтров на красноярской ТЭЦ-1", — сказал директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

В 2018 году на ТЭЦ-1 начали строить новую трубу высотой 275 метров. Ранее сообщалось о демонтаже старой трубы высотой 105 метров. Замена трех существующих труб одной, более высокой, позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов и уменьшить их концентрацию в воздухе. Кроме этого, план модернизации Красноярской ТЭЦ-1 включает замену существующего оборудования по очистке дымовых газов (батарейных циклонов с КПД 95%) современными электрофильтрами с эффективностью очистки свыше 99%. По информации СГК, в 2021 году планируется демонтировать третью дымовую трубу высотой 120 метров. В работе останутся две трубы – новая высотой 275 метров и старая 180 метров.