МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Потребителей электроэнергии в РФ не будут штрафовать за просрочку платежей менее чем на три месяца во время вынужденного карантина, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Мы уже выпустили постановление правительства, соответствующее, которое… обязывает сбытовые компании не взимать какие-то дополнительные штрафы и пени для потребителей, которые имеют просрочку платежа менее трех месяцев", — сказал Грабчак, отвечая на вопрос о мерах поддержки потребителей электроэнергии во время вынужденного карантина.

"То есть если сейчас люди уходят на вот такой карантин вынужденный, они могут задержать, конечно, не очень хотелось бы, чтобы задерживали, но как-то в связи с этими условиями, немножко позже заплатить за электроэнергию, никакие штрафы и пени по отношению к ним взиматься не будут", — пояснил он.

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