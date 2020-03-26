МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Снижение спроса на газ в Европе, и как следствие, падение цен на него окажет давление на "Газпром", однако позиции компании в этих условиях лучше, чем у конкурентов, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Цены на газ в Европе упали до рекордно низких отметок, т.к. ПХГ заполнены после теплой зимы, а спрос снизился на фоне коронавируса. Так, спотовая цена на самой ликвидной европейской площадке, голландском хабе TTF, находится у отметки 90 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" изначально закладывал в бюджет на текущий год экспортную цену на газ в 200 долларов за тысячу кубов, а в феврале скорректировал показатель до 175-185 долларов.

"Сейчас в ПХГ Европы почти на 20 миллиардов кубометров газа больше, чем в прошлом году. Такая ситуация неизбежно скажется на закупках Европы, ведь теперь региону понадобится меньше импортного газа", — прокомментировал аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

"Плюс очень серьезное влияние на экономическую активность, и соответственно, потребление газа, окажет распространение коронавируса в регионе: если ранее ожидался рост спроса, то сейчас в самом лучшем случае — фиксация спроса на прошлогоднем уровне", — продолжил аналитик. По его словам, все эти факторы скажутся на позиции "Газпрома" в Европе.

КОНКУРЕНТЫ ПОСТРАДАЮТ БОЛЬШЕ

В целом ситуация с падением цен ударит по поставщикам как природного, так и сжиженного газа, но "Газпром" находится в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, считают эксперты.

"Позиции "Газпрома" здесь могут быть в какой-то степени лучше, чем у конкурентов, учитывая эффект масштаба компании и то, что за транспортировку (а это значительная составляющая итоговой цены на газ) концерн фактически платит сам себе в России и частично по зарубежным газопроводам", — полагает Капитонов.

Для противостояния соперникам "Газпоом" также вводит более длинные и дорогие инструменты продаж на своей электронной платформе, не позволяя опуститься цене на газ ниже психологической отметки в 100 долларов за тысячу кубометров, отмечает аналитик.

О более выгодном положении "Газпрома" сказал и эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. По его словам, критичную для компании цену на газ сейчас назвать сложно, так как уровень рентабельности будет сильно зависеть от налоговой нагрузки. А вот с конкурентами "Газпрома", в первую очередь американскими поставщиками СПГ, ситуация более ясна.

"Для большинства американских газовых сланцевых компаний уровень рентабельности лежит в области 1-1,5 доллара за MMBTU (35-50 долларов за тысячу кубов — ред.) на Henry Hub. Чтобы получить цену СПГ газа на хабах в Европе, нужно прибавить чуть более 1 доллара на сжижение и фрахт. То есть при сохранении цен на голландском TTF вблизи 2,5 доллара за MMBTU (около 88 долларов за тысячу кубов — ред.), для многих американских производителей газа такие поставки будут уже ниже себестоимости (с учетом неденежных затрат, таких как амортизация и прочего)", — прокомментировал он.

Таким образом, по мнению Карпова, американские сланцевики смогут выдержать текущие цены лишь в краткосрочном периоде, но на горизонте даже нескольких месяцев это маловероятно.