ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 миллионов баррелей в день, что составляет около 20%, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Сегодня три миллиарда людей не могут передвигаться. В результате это может дойти до 20 миллионов баррелей в день", — сказал он в четверг в ходе видеобрифинга.

По его словам, ежедневный спрос составляет около 100 миллионов баррелей, 60% которых уходят на топливо для транспорта. Из-за ограничения авиаперелетов и карантинного режима во многих странах в свете коронавируса спрос в этой части падает.