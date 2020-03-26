МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг в основном подорожали на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 3,28%, до 4,09 доллара, "Новатэка" — опустилась на 1,08%, до 119,2 доллара, "Лукойла"- выросла на 4,89%, до 61,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,73%, до 4,63 доллара, "Газпром нефти" — на 7,78%, до 19,4 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" увеличилась на 3,83%, до 26,31 доллара. Бумаги "Северстали" опустились в цене на 0,91%, до 10,85 доллара, НЛМК — подорожали на 1,71%, до 15,46 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,32%, достигнув 0,84 доллара, Сбербанка — на 4,25%, до 9,81 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,56%, до 12,16 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 2,92%, до 3,19 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 6,55%, до 9,28 доллара. Цена расписок "Ленты" поднялась на 1,55%, до 1,97 доллара.