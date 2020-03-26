ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Серьезный спад производства сланцевой нефти в США на фоне низких цен на нефть может продлиться несколько кварталов, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"С такими ценами мы увидим крупный спад производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах. В этом сомнений нет. Может, в этом квартале, следующем квартале и последующих кварталах. Посмотрим", — сказал он в четверг в ходе видеобрифинга.