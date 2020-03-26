ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Мировые хранилища нефти скоро могут быть заполнены на фоне падения цен и спроса на нефть, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Через некоторое время мировые хранилища, возможно, будут заполнены", — сказал он в четверг в ходе видеобрифинга.

По его словам, это вызвано и срывом сделки ОПЕК+, и спадом спроса на нефть из-за коронавируса, который привел к резкому сокращению перелетов и перевозок.

"Восстановление спроса на нефть не будет легким и не будет быстрым", — добавил Бироль.

В этой связи он призвал основных игроков нефтяного рынка занять более ответственную позицию.